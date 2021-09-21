شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف إلى مزايا نظام "آي أو إس 15" الجديد لأجهزة "آيفون" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تطرح شركة "أبل" تحديثات لأنظمة تشغيل أجهزة "أيفون" و"أيباد" وحتى ساعتها الذكية "آبل ووتش"، اليوم الثلاثاء (الاثنين بتوقيت أمريكا)، والتي يترقب مستخدموها أن تضيف المزيد من المميزات لهم وتحسن الأداء بشكل عام.



خلال مؤتمر مطوري "أبل" في يونيو، أعلنت الشركة أن نظام التشغيل "أي أو إس 15" و"أيباد أو إس 15" و"ووتش أو إس 8" ستشمل طرقا جديدة للتعامل مع الإشعارات، وأدوات للفصل بين العمل والحياة المنزلية ، والقدرة على إجراء مكالمات فيديو، بحسب وكالة "سبوتنيك".

موعد الطرح

عادة ما يبدأ تنزيل تحديثات أجهزة "آبل" في نحو الساعة 5 مساء بتوقيت غرينتش.

على عكس الشركات المصنعة الأخرى، ستتمكن جميع أجهزة "أبل" المؤهلة من تنزيل التحديث وتثبيته بمجرد إصداره بدلا من تنزيله بطريقة متداخلة.

ما الأجهزة المؤهلة للتحديثات؟

جميع هواتف "أبل" الذكية بدءا من "أيفون 6 إس" للعام 2015 أو الأحدث، بما في ذلك الجيل الأول من أجهزة "أيفون إس إي"، تثبيت نظام "آي أو إس 15".

كما يمكن لجميع الحواسيب اللوحية بدءا من "أيباد إير 2" الصادر في العام 2014 و"أيباد ميني 4" للعام 2015، والأجهزة من الجيل الخامس أو أحدث تثبيت نظام "أيباد أو إس 15".

يمكن لجميع ساعات "أبل" الذكية من الفئة الثالثة للعام 2017 أو الأحدث تثبيت نظام "ووتش أو إس 8".

كيفية تثبيت التحديث

على أجهزة "أيباد" أو "أيفون" تفتح تطبيق "الإعدادات" ثم الانتقال إلى "عام" ومن ثم "تحديث البرنامج"، وبعد ذلك النقر فوق التثبيت إذا كان متاحا للتنزيل، ثم المصادقة على الإجراء وبعد ذلك إعادة التشغيل للتثبيت.

كم تبلغ التكلفة

شدد تقرير "سبوتنيك" على أن تحديث "أبل" لأنظمة التشغيل مجاني، وإذا طلب من المستخدم أن يدفع مقابله، فمن المحتمل أنه يتعرض لعملية الاحتيال ومن الضروري التنبه لذلك.

أبرز مميزات نظام "iOS 15"

الإخطارات والتركيز

أعيد تصميم الإشعارات في النظام الجديد لتصبح واضحة أكثر، وتشمل صور التطبيقات وجهات الاتصال، وسيكون بمقدور النظام جمع الإشعارات الأقل أهمية في ملخص واحد وإرسالها إلى المستخدم في الوقت الذي يحدده.

هناك تغيير كبير أيضا اسمه "التركيز" أو "Focus"، حيث سيكون بمقدور المستخدم إنشاء ملفات تعريفية (على سبيل المثال للبيت أو المكتب أو شخصيات محددة) وتحديد جهات اتصال وتطبيقات بعينها، يكون من المسموح لها أن ترسل لها إشعارات بناء على الملفات التي أنشأها هو لها.

ويسمح هذا التغيير بألا يتعرض الشخص للإزعاج مثلا من رسائل العمل أثناء تواجده في المنزل، والعكس، وسيتم إخبار من يحاول التواصل معه عبر الرسائل أن المستخدم جعل الإشعارات صامتة، حتى يتمكن من اختيار ما إذا كان الأمر طارئا ويجب إخطار المستخدم به على الفور.

إعادة تصميم تطبيق "سفاري"

أعيد تصميم التطبيق ليصبح أسهل في الاستخدام وأكثر راحة للمستخدم مع خيارات إضافية للمظهر وأدوات الاستخدام، مثل شريط العنوان والبحث الصوتي. كما سيكون بمقدور المتصفح منع أدوات التتبع من التعرف على بعض بيانات المستخدم عبر عنوان "آي بي" المخصص له، إلى جانب استخدام كلمة المرور المشفرة.

تطبيق "فيس تايم"

بموجب التحديث الأخير لنظام التشغيل، سيكون بمقدور مستخدمي أجهزة "أبل" التواصل مع غير المستخدمين عبر مكالمات فيديو "فيس تايم" على أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أنظمة "أندرويد" و"ويندوز".

الكاميرا

سيكون بمقدور مستخدمي النظام الجديد أيضا تحديد النصوص المكتوبة التي تم التقاطها عبر الكاميرا، إلى جانب ميزة الكتابة اليدوية، كما يمكن استخدام الكاميرا في التعرف على المزيد من المعلومات حول الكائنات المختلفة.

ويمكن باستخدام خاصية "سبوت لايت" البحث عن النصوص في ألبوم الصور، أو البحث عبر الويب عن الصور وتقديم نتائج أفضل حول الموسيقى والأفلام.

مزايا أخرى

تم تحسين تطبيق الصحة "أبل هيلث" لتمكين المستخدم من مشاركة البيانات مع أفراد أسرته وأصدقائه ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، لتحسين عملية المراقبة والاطمئنان، خاصة حال حدوث أي حالة طارئة. كما يحظر التطبيق المستخدم من احتمال السقوط إذا اختل توازنه.

أيضا أصبح المساعد الصوتي "سيري" قادرا على معالجة الطلبات الصوتية بشكل مستقل بدلا من الاعتماد على داعم للترجمة الفورية، وبذلك يصبح أسرع. ويحظر تطبيق البريد عمليات التتبع ويظهر عدد المرات التي وصلت فيها التطبيقات إلى ميزات مثل الكاميرا أو الاستوديو أو الموقع أو جهات الاتصال.