شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إصابات كورونا بالجزائر.. و26 ولاية بدون حالات خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 166إصابة جديدة بفيروس كورونا، 15 حالة وفاة، فيما تماثل 145 مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 201 ألف 766 حالة من بينها 166 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 138 ألفا و77 شخصا .

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 5 آلاف و709 حالات ، فيما يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف بيان الوزارة أن 26 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت 19 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، و3 ولايات أخرى سجلت 10 حالات فما فوق.

وأوصت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من الساعة العاشرة وحتى الساعة 6 صباحا في اليوم التالي في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.