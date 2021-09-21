عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آنابيل الحقيقية.. بريطاني يعثر على دمية ورسالة مرعبة في جدار منزله

الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

الخليج 365

اكتشف رجل بريطاني أمرًا مخيفًا داخل جدران منزله، جعله يأمل لو كان الأمر مجرد مزحة من قاطن المنزل الذي سبقه.



ووفقًا لموقع "نيوز دوت كوم" البريطاني، انتقل البريطاني جوناثان لويس إلى منزله الجديد في مقاطعة سري، في الجنوب الشرقي لإنجلترا، الجمعة الماضي، وقرر استكشاف المنزل الجديد.

وخلال عملية الاستكشاف، عثر على جدار مفرغ تحت السلالم التي تقود للطابق الثاني في المنزل، وتم إنشائه حديثًا لتغطية فجوة داخله.

وقال "جوناثان": "كان هناك أسلاكا من تثبيت السكان السابقين للثلاجة، لكنني لم أجد المقبس، لذلك قمت بهدم الجدار بحثًا عن المقبس؛ لكنني وجدت دمية غريبة الشكل بدلًا من ذلك".

وأضاف: "عثرت على دمية قديمة جالسة على كرسي وبجانيها رسالة مكتوب بها: (عزيزي القارئ مالك المنزل الجديد، شكرًا لك لتحريري".

واسترسلت الرسالة: "اسمي إميلي، ملاكي الأصليين عاشوا في المنزل عام 1961، لم أحبهم لذلك كان يجب أن يرحلوا، كل ما فعلوه هو الغناء والسعادة، كان الأمر مثيرا للتقزز، الطعن كان خياري لقتلهم، لذلك أتمنى أن تمتلك سكاكين، وأتمنى لك نومًا هادئًا".

وذكر الموقع، أنه ورغم كون الرسالة مرعبة، خاصةً لمن شاهد فيلم الرعب Annabelle (آنابيل)، إلا أن السيد لويس لم يخف.

ورغم محاولة إقناع أصدقاء "لويس" الأخير بعدم الانتقال للمنزل، لكنه أشار إلى أن الرسالة ليست قديمة، مما يبعد احتمالية كتابتها عام 1961.

ونقل "لويس" عن موظفة العقارات، أن تجديد المنزل تم منذ 4 أو 5 أعوام، مما يشير إلى احتمالية كون الأمر مجرد مقلب من ساكن سابق.

وقال "لويس"، إنه يجد الأمر برمته مضحكًا، ومن المحتمل أن يقوم بنفس المقلب في المستقبل، ولكنه سينثر مياه مقدسة في المكان الذي وجد فيه الدمية، من باب الاحتياط ليس إلا.