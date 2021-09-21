شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: ضبط 8 قنابل يدوية وأسلاك تفجير شمالى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق العثور على 8 قنابل يدوية في منطقة البصام شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوات استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوة من فوج طوارئ بغداد الخامس تمكنت من العثور على 8 قنابل يدوية وأسلاك تفجير من خلال تنفيذ عملية تفتيش في منطقة البصام شمالي بغداد، مشيرة إلى أنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل قوات الجهد الهندسي.