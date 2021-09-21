شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات موريتانية كويتية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد في نيويورك مباحثات مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح.

وذكر بيان للخارجية الموريتانية أن وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد عقد مباحثات مع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن الجانبين استعرضا علاقات الأخوة والتعاون الوطيدة وآفاق الشراكة الواعدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.