«الأحوال المدنية»: 5 مميزات لخدمة «أشر المطورة» وهذه آلية عملها

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مميزات وآلية عمل خدمة “أشر المطورة”، المخصصة للتخاطب مع الصم وضعاف السمع، وآلية عملها. وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الخدمة تتيح للموظف أو المستفيد التواصل عبر تقنية “QR” مع مترجم للغة الإشارة في مركز الاتصال المرئي الموحد من خلال نقاط الاتصال في كافة محطات تقديم الخدمة حول المملكة. ومن مميزات خدمة أشر المطورة ما يلي: 1- سهولة التواصل عبر تقنية “QR”. 2- تقييم فوري للخدمة. 3- اعتماد المستفيد على نفسه. 4- كما أنها خدمة سريعة في وقت قياسي. 5 – متوفرة في كافة مكاتب الأحوال المدنية الرجالية والنسائية.

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