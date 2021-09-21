شكرا لقرائتكم خبر عن «برنامج ريف»: 7 خطوات لتقديم اعتراض على «نتائج الأهلية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح برنامج ريف أنه يمكن للمستفدين من الدعم تقديم اعتراض على نتائج الأهلية في حالة ظور رسالة “غير مستحق للدعم”. ويمكن تقديم اعتراض على نتائج الأهلية بهذي الخطوات بسهولة: 1- الدخول على حسابك في “بوابة ريف”. 2- إذا ظهرت غير مستحق للدعم. 3- اختر من القائمة الأعلى خانة الأهلية والاستحقاق. 4- ثم سجل الأهلية. 5- اضغط على تفاصيل. 6- ستظهر خانة لتقديم الاعتراض. 7- ادخل تقديم اعتراض واملأ البيانات المطلوبة. وأشار برنامج ريف إلى أنه في حالة الاستحقاق سيحصل المستفيد على كافة مبالغ الدعم المستحقة بأثر رجعي.

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