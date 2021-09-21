شكرا لقرائتكم خبر عن «التواصل الحكومي»: المملكة حققت نقلة نوعية في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، مقطع فيديو وثائقي بعنوان “جرعة أمل” يحكي رحلة اللقاح منذ تصنيعه في المختبرات العالمية، حتى وصوله إلى أرض المملكة.

ويوثق المقطع النقلة النوعية الضخمة التي حققتها المملكة في مواجهة الوباء، بدءًا من السيطرة والعزلة، حتى شراء اللقاح.

يذكر أن وزارة الصحة، تؤكد على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

هذا ولم تدخر المملكة جهداً في توفير أنواع اللقاحات المعتمدة منذ بداية الجائحة وكانت من أوائل الدول على مستوى العالم التي وفرت اللقاحات للجميع مواطنين ومقيمين وبالمجان في مختلف المناطق.