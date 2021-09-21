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شكرا لقرائتكم خبر عن مسارات خاصة لذوي الإعاقة الحركية في المسجد الحرام (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وكالة التفويج وإدارة الحشود، المرحلة الأولى من وضع مسارات لذوي الإعاقة الحركية في بعض مداخل المسجد الحرام وساحاته.
وأفاد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد البركاتي، أن العمل مستمر لعدة مراحل لوضع مسارات وزيادة عددها في جميع المداخل المخصصة لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام.
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