شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. وصول الإصدار الجديد من نظام «iOS15» وهذه أهم مميزاته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مساء اليوم ، عن وصول الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS15 لكل مستخدمين أجهزة الآيفون بشكل رسمي.
• ومن مميزات النظام الجديد ما يلي:
1- يوفر نظام iOS15 تحسينات للصوت والفيديو في facetime ؛ بما في ذلك الصوت المكاني ونمط بورتريه.
2- ميزة “مشارك معك” تجعل المقالات والصور والمحتويات الأخرى التي تمت مشاركتها معك من محادثات الرسائل تظهر مجددًا في التطبيق الموافق.
3- يساعدك في التركيز على تقليل عوامل تشتيت الانتباه من خلال تصفية الإشعارات حسب ما تفعله حاليًا.
4- تمت إعادة تصميم الإشعارات وهناك الآن ملخص جديد للإشعارات يقدم مجموعة من الإشعارات حتى يمكنك تدارك ما فاتك في الوقت المناسب لك.
5- يتمتع تطبيق الخرائط بتصميم جديد يوفر تجربة جديدة ثلاثية الأبعاد للمدن واتجاهات المشي بتقنية الواقع المعزز.
6- تستخدم ميزة “النص الحي” الذكاء الاصطناعي على الجهاز للتعرف على النص في الصور في جميع أنحاء النظام وعلى الويب.
7- بالإضافة إلى ميزة عناصر تحكم الخصوصية الجديدة في siri والبريد.
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