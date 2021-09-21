شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأمن والدفاع النيابية بالعراق تضع خطة تأمين الدوائر الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، عن ملامح خطة تأمين الدوائر الانتخابية، وفيما أشارت إلى أنها ستعزز بثلاثة أطواق أمنية، أكدت عدم وجود حظر للتجوال أو قطوعات للطرق في يوم الاقتراع.

وقال عضو اللجنة، بدر الزيادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الامن الانتخابي من اهم المواضيع التي حرصت لجنة الأمن على متابعتها مع اللجنة الامنية العليا الخاصة بالانتخابات"، مبيناً أن "اللجنة العليا لديها خطة لتأمين كل دائرة انتخابية سيتم تكليف رجال أمن فيها على شكل اطواق".

وأضاف الزيادي، أن "الطوق الاول يتألف من حماية المنشآت، والثاني من الشرطة المحلية، أما الطوق الثالث فيتألف من الجيش او الشرطة الاتحادية"، لافتاً إلى أن "الخطة جيدة وناجحة والمحافظات التي فيها نقص للقوات الامنية تم تعزيزها بقوات اضافية لضمان وجود قوات أمنية كافية في كل المحافظات".

وأكد، أن "الخطة اذا تم تطبيقها بشكل صحيح واشركت جميع القوات الامنية فستكون الانتخابات مؤمنة بشكل جيد"، موضحاً أن "الخطة تمنع دخول الهاتف الجوال الى مكان الاقتراع حتى لا يتم التصوير".

ونوه إلى أنه "لا يوجد اي حظر شامل او جزئي يوم الاقتراع ولا توجد قطوعات للطرقات والحركة ستكون طبيعية".

ومن المؤمل أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل من العام الحالي.