شكرا لقرائتكم خبر عن اشترى أرضا للسكنى ثم غير نيته للتجارة كيف يخرج زكاتها.. المفتي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كثيراً ما يقوم البعض بشراء قطعة أرض لأجل إقامة منزل أو استخدامها للسكنى، ثم يعرض له عارض، فيغير نيته ويحوّلها إلى قطعة تجارية، وهو ما يعرف في الزكاة بـ” عروض التجارة”، فكيف يخرج زكاتها في مثل هذه الحالة.

سؤال وجه لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة، عن زكاة الأرض بعد تغير النية، والذي جاء كالتالي : ( شخص اشترى أرضا للسكنى، وبعد مضي 3 سنوات نواها للتجارة، فهل عليه زكاة فيما مضى)؟

وأجاب سماحته أنه لا يجب عليه فيما مضى من زكاة، لأن ما رصد للسكن والانتفاع لا زكاة فيه، لكن الزكاة فيما اشتري ليباع عند ارتفاع قيمته.