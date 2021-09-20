شكرا لقرائتكم خبر عن نجل حميدان التركي يعلن قرار لجنة الإفراج المشروط بخصوص والده السجين في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تركي حميدان التركي، نجل المواطن حميدان التركي، السجين في أمريكا ، مساء اليوم الاثنين، قرار لجنة الإفراج المشروط بخصوص قضية والده.

وقال “تركي” في تغريدة على حسابه الموثق على موقع “تويتر”: “الحمد لله على كل حال، أبلغنا والدي حميدان التركي قرار رفض طلبه من لجنة الافراج المشروط”.

وأكد تركي حميدان التركي أن اللجنة قررت إعادة النظر في طلب والده الإفراج المشروط خلال العام القادم، معلقاً: “انقطع هذا السبيل؛ لكن لله سبل لا نعلمها، فأملنا به كبير”.