شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: تكدس للعمالة الوافدة وغياب للتوطين بسوق العزيزية بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير مصور غياب التوطين وتكدس العمالة الوافدة مع إهمال تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا وخاصة التباعد الاجتماعي،في سوق الخضروات بحي العزيزية بالرياض.

ويوضح التقرير المصور المنشور ضمن فقرات برنامج” الراصد” المذاع على “الإخبارية”، تكدس العمالة الآسيوية الوافدة ، وسيطرتها على سوق الخضروات، الأمر الذي وصل بهم إلى طرد مراسل قناة “الإخبارية” ومنعه من تصوير بسطات بيع الخضار بالسوق.

وأظهر التقرير أنه في عام 2020 تم إصدار قرار بتوطين قطاع بيع الخضروات لكنه حتى الآن لم يطبق بسوق العزيزية بالرياض.