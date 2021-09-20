بعد تقديم حماس خارطة طريق للوسطاء... هل تنجز إسرائيل صفقة تبادل الأسرى قريبا؟

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين، إن الحركة قدمت للوسطاء خارطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل.

واستبعد مراقبون إجراء صفقة تبادل الأسرى في الفترة المقبلة، بسبب الكثير من العراقيل، وأهمها تضمين أسماء أسرى سجن جلبوع المعاد اعتقالهم ضمن صفقة التبادل من قبل المقاومة.

صفقة تبادل الأسرى

وأكد جبارين أن قيادة حماس تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، ويولي الجناح العسكري للحركة ملف الأسرى اهتماما خاصا، مبينا أن هذا الملف على سلم أولويات الحركة وحاضر في اجتماعاتها، كما أن من أولوياتها الأسرى أصحاب الأحكام العالية.

وقال جبارين إنإسرائيل حاولت أكثر من مرة ربط ما يجري في غزة والتقدم في عملية الإعمار بملف أسراه في القطاع، مشددا على أن حماس وقيادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضا قاطعا، وأبلغت كل الوسطاء باستحالة ربط الملفين ببعضهما.

وأوضح أن إسرائيل غير واضحة في نواياها، فأحيانا تتقدم خطوة أو خطوتين وتتراجع ثلاثا أخرى، ويحاول الوصول لمعلومات حول جنوده في غزة دون الاضطرار لدفع أي ثمن.

ولفت جبارين إلى أن أسرى وفاء الأحرار سيكونون شرطا لإنجاز أي صفقة قادمة، وسيجبر الاحتلال على الوفاء بالتزاماته فيها قبل البدء بأي صفقة جديدة.

تعثر متوقع

اعتبرت حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية أن تقديم حماس خارطة طريق للوسطاء لإسرائيل التى تعد من أكثر تلك الدول انتهاكا للقانون الدولي بسبب طبيعتها العنصرية، تأتي كبادرة حسن نية من قبل حركة حماس لإنهاء هذا الملف.

وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حتى 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، نحو 4650، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 طفل، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (من دون تهمة أو محاكمة).

© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED

وتابعت: "أعاد فرار 6 محتجزين فلسطينيين من سجون دولة الاحتلال، والتضامن الشعبي معهم، تسليط الضوء على واقع هؤلاء المعتقلين، والانتهاكات التي يتعرضون لها، ومع أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تلقى إدانة دولية واسعة، إلا أن قضيتهم لا تزال عرضة للغموض القانوني والسياسي".

وترى المصري أن هذا الأمر يعيق حقهم في نيل حريتهم خصوصا بعد كلمة أبو عبيدة الناطق العسكري لحركة حماس، التى صرح فيها على أن هؤلاء الأسرى سيكونون ضمن صفقة الأحرار ٢.

وأكدت أن إسرائيل حاولت مرارا ربط ما يجري في قطاع غزة والتقدم في عملية إعادة إعماره بملف الجنود الأسرى في غزة، لكن حماس وقيادة المقاومة الفلسطينية أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضا قاطعا وأبلغت الوسطاء باستحالة ربط الملفين ببعضهما لذلك سيكون التعثر سيد الموقف من قبل إسرائيل.

عراقيل كثيرة

بدوره أكد أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، أن خارطة الطريق التي تقدمت بها حماس للوسطاء جاءت لإتمام صفقة تبادل الأسرى وخاصة بعد التأكيد على ضرورة تضمن الصفقة الأسرى القدامى والذين أمضوا فترة طويلة في السجون الإسرائيلية دون فيتو إسرائيلي على أي اسم.

© AP Photo / Majdi Mohammed

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن بعض التقارير تتحدث أن حماس طالبت بتضمين الصفقة الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع، وقيادات فلسطينية مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، وأن تتم الصفقة على مراحل تبدأ بإطلاق سراح الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى مقابل فيديو مدته دقيقة عن الأسرى لدى المقاومة، ثم يتم لاحقا الإفراج عن 1500 أسير على الأقل حسب كشف الأسماء الذي سيتم تسليمه.

ويرى الرقب أن المعيق في هذه الصفقة تصريحات الحكومة الإسرائيلية أنها لن توافق على إطلاق سراح أي أسير فلسطيني قام بقتل صهيوني، وأعتقد أن هذه التصريحات للاستخدام الإعلامي ليس إلا.

وقبل أيام، أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في فلسطين، أنها ستضع الإفراج عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع ضمن صفقة تبادل قادمة مع الجانب الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، في مقطع مصور له، نشره عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، إن قرار قيادة "القسام" والمقاومة هو أن أي صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير "الأسرى الستة".

وفي شهر مايو/ أيار الماضي، عرض رئيس المخابرات المصرية مشروع صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، وربطت إسرائيل تخفيف الحصار عن غزة بإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

© Sputnik الموقف المصري من التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك