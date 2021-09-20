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الرئيس التونسي: بعض الحقائق لا يمكن الكشف عنها الآن

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي، قيس سعيد: بعض الحقائق سأتحدث عنها لاحقا ولا يمكن كشفها الآن، والبعض يتظاهر بالحق والصدق ويسعى إلى التنكيل بالشعب.

وأضاف خلال كلمة له من سيدي بوزيد: من الخونة يتظاهر بالحق والصدق ويسعى إلى التنكيل بالشعب.

وتابع: ''الثورة انطلقت من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر، مشددا على أنه على العهد ومتمسك بشعار ''الشعب يريد''، مضيفا: "جئتكم لأتحدث إليكم عن الثورة والانفجار الثوري الذي خرج من سيدي بوزيد''.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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