شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: بعض الحقائق لا يمكن الكشف عنها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي، قيس سعيد: بعض الحقائق سأتحدث عنها لاحقا ولا يمكن كشفها الآن، والبعض يتظاهر بالحق والصدق ويسعى إلى التنكيل بالشعب.

وأضاف خلال كلمة له من سيدي بوزيد: من الخونة يتظاهر بالحق والصدق ويسعى إلى التنكيل بالشعب.

وتابع: ''الثورة انطلقت من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر، مشددا على أنه على العهد ومتمسك بشعار ''الشعب يريد''، مضيفا: "جئتكم لأتحدث إليكم عن الثورة والانفجار الثوري الذي خرج من سيدي بوزيد''.