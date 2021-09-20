اخبار الخليج

تونس تدرس تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما ضد كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تدرس تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما ضد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  صرح المكلف بتسيير أعمال وزارة الصحة التونسية علي مرابط بأن إدارة الطب المدرسي والجامعي التابعة للوزارة بصدد دراسة مسألة تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة ضد ، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية واللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف علي مرابط - في تصريح على هامش زيارته، اليوم /الاثنين/، لمجمع مختبرات (ميديس) لصناعة الأدوية بولاية نابل - أنه سيتم النظر في إدراج الأطفال من الفئة العمرية المذكورة ضمن أولويات اللقاح أو الاقتصار على الذين يعانون من أمراض مزمنة.. منوها بأن الوضع الوبائي في تونس يشهد انفراجا، لاسيما وأن نسبة التحاليل الإيجابية أصبحت في حدود 11% مع تسجيل تراجع في عدد الوفيات.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة المغربية، في بيان، إن 214 ألفا و874 مواطنا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي من تلقوا الجرعة الأولى إلى 21 مليونا و221 ألفا و268 شخصا حتى اليوم، فيما تلقي 161 ألفا و51 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ الإجمالي 17 مليونا و590 ألفا و697 شخصا.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا