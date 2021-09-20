شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يمارسون عمليات حرق بجوار طريق سريع بالدمام.. ماذا يحدث؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، قيام أشخاص بإشعال النار في أكوام من النفايات بجوار طريق سريع بمحافظة الدمام.

ووثق مقطع الفيديو، قيام أشخاص بممارسة عمليات الحرق لاستخلاص الموارد من الإطارات بطريقة غير نظامية ومخالفة، وتؤدي إلى تلوث البيئة.

وأظهر المقطع تصاعد الأدخنة جراء الحرق في وضح النهار، حيث يقوم شخص بحرق النفايات للحصول على القطع الحديدية من المخلفات، ويترك النيران مشتعلة دون أن يقوم بإطفائها.

جدير بالإشارة أن العقوبات في نظام إدارة النفايات الجديد تصل إلى 30 مليون ريال غرامة للحرق العشوائي غرامة للنفايات وعشر سنوات سجن.