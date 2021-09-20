رئيس الوزراء اللبناني: المحادثات مع صندوق النقد ضرورة وليست خيارا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال: "بدأنا مع صندوق النقد الدولي... هذا ليس خيارا نحن مضطرون أن نمر بهذا الخيار".

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وأدلى ميقاتي بهذا التصريح بعد جلسة مطولة للبرلمان بدأت ظهر اليوم لمناقشة برنامج الحكومة والتصويت على الثقة، كما شدد رئيس الوزراء على أهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وأكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، يوم أمس الأحد، أن المباحثات مستمرة بشأن الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان خاصة بعد جائحة كورونا.

وأشارت في حوارها مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" إلى أن الصندوق الذي تتولى إدارته انخرط منذ اللحظة الأولى في مباحثات مع الحكومة اللبنانية منذ أن طرقت الأخيرة باب الصندوق طلباً للمساعدة.

وشددت على أن الشعب اللبناني يُريد أن يرى ذلك يتحقق وهم يستحقون تحقيقه، معربة عن أمانيها للتوصل لهذه النتيجة الإيجابية لكنها عادت وأكدت أنه حتى الآن لا يوجد تقدم كبير خاصة أن الاقتصاد اللبناني يعاني من مشكلات هيكلية تحديدًا في قطاع البنوك.