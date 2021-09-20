"الزكاة والضريبة والجمارك" في السعودية تدشن هويتها الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، تأتي "الهوية الجديدة متوافقة في دلالاتها مع سعي الهيئة المتواصل نحو بناء جهة فعالة ذات كفاءة عالية تسهم في التنمية الاقتصادية وتعزز من إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة وتعمل على تيسير التجارة عبر الحدود".

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وتأتي خطوة الهيئة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك تحت مسمى "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

وجاء قرار مجلس الوزراء "بهدف توحيد جهود كلا القطاعين وتحسين تجربة قطاع الأعمال وتعزيز ثقتهم تحت مظلة واحدة مما يسهم في رفع فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق".

وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة "تسعى خلال رؤيتها أن تكون نموذجا عالميا في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك وذلك من خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الجانب الأمني ورفع نسبة الامتثال والالتزام ودعم التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة".

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