شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اللبنانى يمنح الثقة لحكومة نجيب ميقاتى بأغلبية أعضائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى بأن حكومة نجيب ميقاتى نالت ثقة المجلس النيابى بأغلبية 85 صوتا و15 صوتا لا ثقة.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتى ثقة المجلس النيابى، التى منحها إياها 85 نائبا منذ بعض الوقت، فى الجلسة الماراثونية لمناقشة البيان الوزارى والتصويت على الثقة، فى الأونيسكو قبل ظهر اليوم ومساء".

وفى تصريح سابق، أكد رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، اليوم الاثنين، أن لبنان فى خضم أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الانهيار الكامل.

وقال ميقاتى، أمام مجلس النواب خلال تلاوة البيان الوزاري: "إزاء الأزمة الحادة التى يعيشها لبنان وما رافقها من انهيار العملة الوطنية وارتفاع كبير فى أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم فى حال غربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي".

وشدد فى بيانه على التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطنى، واحترام الشرائع والمواثيق الدولية التى وقع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، وتأكيد التزام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701.