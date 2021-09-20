التحالف: تدمير زورقين مفخخين تتبع للميليشيا الحوثية في الصليف وإحباط هجوم وشيك

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم (الإثنين) من تدمير زورقين مفخخين تابعين للميليشيا الحـوثية في الصليف وإحباط هجوم وشيك. وأوضح التحالف أن الميليشيات الحوثية تستمر في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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