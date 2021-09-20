عادات يومية ذات تأثير سلبي على عملية التمثيل الغذائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

يساعد التمثيل الغذائي النشط على إنقاص الوزن عن طريق جعلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية. ويحدد معدل الأيض عدد السعرات الحرارية التي تحرقها ويساعد أيضًا في الحفاظ على التوازن في الجسم من خلال الاهتمام بمستويات السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم. فيما يلي مجموعة من العادات السيئة التي يجب تجنبها لأنها تبطئ عملية التمثيل الغذائي، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: تناول القليل من الطعام







كثير من الناس لديهم الاعتقاد الخاطئ بأن تناول سعرات حرارية أقل سيساعدهم على إنقاص الوزن. لكن ستندهش عندما تعرف أن الحد من تناول السعرات الحرارية الزائدة يمكن أن يقلل من عملية التمثيل الغذائي.

على الرغم من أن المرء يحتاج تناول سعرات حرارية أقل مما يمكن أن يحرقه لإنقاص الوزن، فإن تناول عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية يمكن أن يأتي بنتائج عكسية. في هذه الحالة، يستشعر جسمك ندرة الطعام ويقلل من معدل حرق السعرات الحرارية.

نمط الحياة المستقرة





يمكن أن يؤدي اتباع نمط حياة خامل إلى انخفاض كبير في عدد السعرات الحرارية التي تحرقها كل يوم، مما يؤثر سلباً على عملية التمثيل الغذائي.

كل نشاط بدني مثل الوقوف والتنظيف وصعود السلم والطهي، كل شيء يمكن أن يساعدك على حرق السعرات الحرارية.

عدم تناول البروتين





تناول كمية كافية من البروتين مهم لتحقيق خسارة صحية للوزن. يبقيك البروتين ممتلئًا لفترة أطول ويزيد من معدل حرق جسمك للسعرات الحرارية. عندما تهضم الطعام، هناك زيادة في التمثيل الغذائي، وهو ما يسمى التأثير الحراري للغذاء. لذلك، فإن التأثير الحراري للبروتين أعلى بكثير من تأثير الدهون أو الكربوهيدرات. يؤدي مجرد تناول البروتين إلى زيادة التمثيل الغذائي بنسبة 20-30 % مقارنة بنسبة 5-10 % للكربوهيدرات و 3 % أو أقل للدهون.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم





الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم للحفاظ على الصحة العامة. يمكن أن يؤدي النوم لساعات أقل إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والاكتئاب. ويمكن أن يؤدي النوم غير الكافي أيضًا إلى خفض معدل الأيض وزيادة فرص زيادة الوزن.

تناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة





تختلف الكربوهيدرات المكررة كثيرًا عن الكربوهيدرات المعقدة. يتم هضمها بسهولة وتؤدي إلى ارتفاع في مستوى السكر في الدم ويستخدم جسمك طاقة أقل لتكسيرها. وبالتالي، فإن تناول الكثير من الكربوهيدرات يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك مقارنة بالحبوب الكاملة التي تجعل جسمك يعمل بجهد أكبر وتساعدك على حرق السعرات الحرارية.