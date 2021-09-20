5 أعمال منزلية تقلل خطر الإصابة بالخرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

الخرف هو حالة صحية عقلية مزمنة يتم تشخيصها لدى الملايين من كبار السن في جميع أنحاء العالم كل عام، ويمكن أن تؤثر بشدة على حياة الشخص اليومية. لا توجد وسيلة لوقف تطور الحالة ولا يمكن علاجها. ومع ذلك، هناك دائمًا خيار لتقليل خطر الإصابة عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات الصغيرة منذ سن مبكرة، والحفاظ على النشاط البدني هو أحد هذه الخيارات. تشير الدراسات إلى أن البقاء نشيطًا بما في ذلك أداء بعض الأعمال المنزلية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة. فيما يلي مجموعة من الأعمال المنزلية التي تساهم في التقليل من خطر الإصابة بالخرف، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: التنظيف







يمكن أن يساعد تنظيف المنزل والمساحة المحيطة بك في تقليل التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب. يساعد التنظيف على إطلاق الإندورفين في الدماغ، ويغير الإحساس بالألم ويثير شعورًا إيجابيًا. كما أنه يساعد على تحسين التركيز ورفع الحالة المزاجية التي تساعد على تخفيف احتمالات الإصابة بالخرف مع مرور الزمن.

الترتيب والتنظيم





تشير الدراسات إلى أن الحفاظ على مساحتك خالية من الفوضى يمكن أن يوفر إحساسًا بالتحكم الذاتي في البيئة ويخفف أيضًا من مستوى التوتر. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الخرف، يمكن أن يساعد التخلص من الأتربة والفوضى على التركيز وتقليل نوبات التقلبات المزاجية.

الطبخ





الطبخ ليس مجرد مهمة منزلية عشوائية. إنه نشاط محفز للدماغ، مما يساعد على الحفاظ على صحة عقلك. يقوي هذا النشاط الفصوص الأمامية للدماغ ويحسن جميع أنواع الوظائف المرتبطة به. يمكن أن يؤدي التعرف على الأعشاب والتوابل إلى تحسين حدة الحواس والذاكرة. الأهم من ذلك كله أن الانتباه إلى الوصفة يساعد على تحسين الانتباه وتحسين أداء الدماغ.

أعمال البستنة





قد يساعد قضاء الوقت في الطبيعة على تجديد عقلك وجسدك وروحك. تساعدك البستنة على التواصل مع الآخرين وتقليل مستوى التوتر لديك. يعزز الصحة العقلية ويساعد على تطوير علاقات صحية مع الآخرين. إلى جانب ذلك، فإن قضاء بعض الوقت في الشمس يمكن أن يحسن مزاجك ويجعلك تشعر بالهدوء.

الأعمال المنزلية الشاقة





كما أن الأعمال المنزلية الشاقة بما في ذلك المسح وتنظيف الأطباق والغسيل لها تأثير إيجابي على صحتك العقلية. تساعد هذه الأعمال في تخفيف أعراض الاكتئاب الذي يرتبط بظهور الخرف في عدة حالات. كما أنها ترفع من مزاجك وتمنحك شعورًا بالرضا.