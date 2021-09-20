باحثون يبدأون في جمع عينات من الخفافيش بكمبوديا لمعرفة أصل كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

بدأ باحثون في جمع عينات من الخفافيش في شمال كمبوديا في محاولة لفهم جائحة فيروس كورونا والعودة إلى منطقة تم فيها العثور على فيروس مشابه جدا في الحيوانات قبل عشر سنوات وتم جمع عينتين من خفافيش حدوة الحصان في عام 2010 في مقاطعة ستونج ترينج بالقرب من لاوس وتم الاحتفاظ بها مجمدة في معهد باستور دو كامبودج في بنوم بنه. وكشفت اختبارات أجريت عليها العام الماضي عن صلة قريبة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 4.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. قام فريق بحثي مكون من ثمانية أعضاء من معهد باستور بجمع عينات من الخفافيش وتسجيل أنواعها وجنسها وعمرها وتفاصيل أخرى لمدة أسبوع. ويجري بحث مماثل في الفلبين. وقالت المنسقة الميدانية ثافري هويم لرويترز "نأمل أن تساعد نتيجة هذه الدراسة العالم في فهم كوفيد-19 بصورة أفضل".

