ارتفاع عدد المسنين في اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

ذكرت وزارة الشؤون الداخلية في اليابان، أن العدد التقديري للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً أو أكثر في البلاد، قد بلغ مستوى قياسياً بواقع 36.4 مليوناً حتى يوم الأربعاء الماضي، بزيادة قدرها 220 ألفاً عن العام السابق. وذكرت وكالة "جي جي برس" للانباء أن نسبة هؤلاء المسنين بين إجمالي عدد سكان البلاد، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 29.1%، وهي أعلى نسبة بين 201 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. كما بلغ إجمالي عدد المسنين من الرجال 15.83 مليون، أي بنسبة 26% من إجمالي عدد السكان من الذكور، وإجمالي عدد المسنات 20.57 مليون امرأة، أي بنسبة 32% من إجمالي عدد السكان من الإناث.

