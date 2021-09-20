تنتقم من حبيبها الخائن بهدية غير متوقعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

قررت فتاة الانتقام من حبيبها الخائن على طريقتها الخاصة، وقدمت له هدية تحتوي على صور للرسائل التي كان يرسلها للعديد من النساء الأخريات. وقررت الفتاة مواجهة حبيبها الخائن، وقامت بطباعة الرسائل النصية التي كان يرسلها لنساء كان على علاقة بهن، وحتى أنه كذب على إحداهن وقال لها إن حبيبته قد ماتت، ووضعت صور الرسائل في كيس للهدايا. وكانت صدمة الشاب كبيرة، وهو يفتح الهدية، ليجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، بينما وقفت حبيبته توبخه وتسأله عن هذه الرسائل. ولم تكتف الفتاة بذلك، بل اختارت رسالة من بين الرسالة أتى فيها على ذكرها بشكل خاص، حيث ادعى أنها ماتت، وراحت تسأله بنبرة توبيخ وتأنيب "من مات؟ يبدو أنني مت؟ هل أنا ميتة؟ ما هذا؟ ما هذا؟". وظل الشاب يحدق بحبيبته وهو عاجز عن الرد، فيما استمرت بقراءة الرسائل. وبدلاً من الاعتذار ومحاولة الدفاع عن نفسه، نهض الشاب من مكانه وقرر الرحيل دون أن ينطق بكلمة واحدة. وتم نشر مقطع فيديو للواقعة على فيس بوك، قبل أن يعاد نشره على موقع ريديت، مع تفاعل الآلاف من المعلقين مع الموقف المحرج الذي وقع فيه الشاب الخائن. وعلق أحدهم على المقطع "أظن أنه كان يبحث عن مفاتيحه. في تلك المرحلة كنت سأفعل أيضًا، لا توجد طريقة للدفاع عن نفسك في مثل هذا الموقف، ولا فائدة من أي اعتذار". وعلق آخر "لماذا يبتعد الرجال فقط عندما يتم اكتشاف خيانتهم بدلاً من مواجهة الحقيقة؟".

