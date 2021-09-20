فولكسفاجن تحدد النصف الأول من العام القادم موعدا لطرح سيارتها الكهربائية ID5 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حددت شركة فولكسفاجن النصف الأول من العام القادم موعدا لطرح سيارتها الكهربائية ID5 الجديدة بسعر يبدأ من 47 ألف يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الكوبيه المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV تأتي بطول 4.61 متر..

وينبض بداخلها محرك كهربائي بقوة 150 كيلووات/204 "أحصنة" أو محركين كهربائيين بقوة 220 كيلووات/299 حصانا ضمن نظام دفع رباعي.

وتصل السيارة الكهربائية إلى السرعة القصوى 180 كلم/س.

كما تبلغ مدى سير يصل إلى 500 كلم بفضل البطارية سعة 77 كيلووات ساعة.

و أعلنت فولكسفاجن الاستغناء التام عن ناقل الحركة اليدوي في عدة طرازات.

وقالت فولكسفاجن إن القرار الجديد سيسري على الأجيال القادمة في بعض الطرازات من سياراتها.

وقال متحدث باسم المجموعة إن فولكسفاجن ستتوقف عن إنتاج موديلات تعمل بناقل الحركة اليدوي في الجيل القادم من الطرازين باسات وتيجوان.

ومن المنتظر أن تتوقف فولكسفاجن عن إنتاج سيارات تعمل بناقل الحركة اليدوي من هذين الطرازين اعتبارا من عام 2023.

وأشار المتحدث إلى تزايد أعداد العملاء الذين يرغبون في الراحة التي توفرها تقنية ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

وقال إن فولكسفاجن ستتبع هذا الاتجاه، وتابع أن الاختيار المثالي للناقل الأوتوماتيكي سيكون له تأثير إيجابي على استهلاك الوقود.