أهم التوقعات والشائعات حول ساعة آبل 8

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

من المتوقع أن تضيف شركة آبل العديد من المزايا الجديدة على ساعاتها القادمة، وخاصة ساعة آبل 8 التي يمكن أن تحتوي على المزيد من الميزات الصحية.

فيما يلي أهم التوقعات والشائعات حول ساعة آبل القادمة، وفق ما أورد موقع تومز غايد الإلكتروني:

تاريخ الإصدار والسعر

لا نعرف حتى الآن تاريخ إصدار محتمل لـساعة آبل 8. ولكن بالرجوع إلى عمليات الإطلاق السابقة لساعة آبل، نتوقع رؤية ساعة آبل القادمة في سبتمبر 2022.

وبالمثل، لا توجد معلومات متاحة حول سعر ساعة آبل 8 في الوقت الحالي. لكن آبل حافظت على نفس السعر لعدة سنوات، لذلك نتوقع أن يكون سعر ساعة آبل في العام المقبل مشابهاً لسعر ساعة آبل 7. يبدأ سعر ساعة آبل 7 من 399 دولاراً.

تصميم ساعة آبل 8

ظل مظهر ساعة آبل دون تغيير تقريبًا منذ ظهور الطراز الأول لأول مرة في عام 2016، ولكن تم تعديل الشكل الدائري لطراز ساعة آبل 7 لاستيعاب شاشات أكبر في هيكل دائم الانحناء.



