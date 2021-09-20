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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أهم التوقعات والشائعات حول ساعة آبل 8 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021
من المتوقع أن تضيف شركة آبل العديد من المزايا الجديدة على ساعاتها القادمة، وخاصة ساعة آبل 8 التي يمكن أن تحتوي على المزيد من الميزات الصحية.
فيما يلي أهم التوقعات والشائعات حول ساعة آبل القادمة، وفق ما أورد موقع تومز غايد الإلكتروني:
تاريخ الإصدار والسعر
لا نعرف حتى الآن تاريخ إصدار محتمل لـساعة آبل 8. ولكن بالرجوع إلى عمليات الإطلاق السابقة لساعة آبل، نتوقع رؤية ساعة آبل القادمة في سبتمبر 2022.
وبالمثل، لا توجد معلومات متاحة حول سعر ساعة آبل 8 في الوقت الحالي. لكن آبل حافظت على نفس السعر لعدة سنوات، لذلك نتوقع أن يكون سعر ساعة آبل في العام المقبل مشابهاً لسعر ساعة آبل 7. يبدأ سعر ساعة آبل 7 من 399 دولاراً.
تصميم ساعة آبل 8
ظل مظهر ساعة آبل دون تغيير تقريبًا منذ ظهور الطراز الأول لأول مرة في عام 2016، ولكن تم تعديل الشكل الدائري لطراز ساعة آبل 7 لاستيعاب شاشات أكبر في هيكل دائم الانحناء.
ما نود رؤيته في ساعة آبل القادمة
عمر بطارية أفضل
يبلغ عمر بطارية ساعات آبل منذ عدة سنوات 18 ساعة فقط، وربما مع سعة بطارية أكبر ومعالج أكثر كفاءة، ستتحسن قدرة التحمل في ساعة آبل 8 مقارنة بطرازات الجيل السابق.
قارئ درجة حرارة الجلد
من المتوقع أن تقوم آبل بإضافة مستشعر لحرارة الجلد على ساعتها الجديدة المرتقبة، لمراقبة درجة الحرارة.
قارئ جلوكوز الدم
يؤكد تقرير وول ستريت جورنال أن شركة آبل تريد أن تكون ساعتها الذكية القادمة قادرة على اكتشاف مرض السكري أو المساعدة في مراقبته. ويقال إن شركة آبل تدرس طرقًا غير جراحية لأخذ قراءات جلوكوز الدم.
جهاز مراقبة ضغط الدم
بدأت الشائعات عن مراقبة ضغط الدم في ساعات آبل منذ عدة سنوات، ولكن من غير المعروف فيما إذا كانت ساعة آبل 8 ستحتوي على هذه الميزة أم لا.