مشكلة غامضة في غالاكسي A وM

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

تأثرت سلسلة هواتف غالاكسي A وغالاكسي M بعيب غير معروف أدى إلى تجميدها وجعلها تعيد التشغيل من تلقاء نفسها. وأبلغ مالكو هواتف Galaxy M30s و Galaxy M31 و Galaxy M31s و Galaxy A50 و Galaxy A50s و Galaxy A51 عن هذه المشكلة، التي تؤدي أحيانًا إلى وضع الأجهزة في حلقة إعادة تشغيل. واستمر هذا لمدة شهرين. وفي الوقت الحالي، يبدو أن النماذج الهندية فقط من الأجهزة هي التي لا تزال تعاني من نقس المشكلة. ولم تعلق سامسونغ بعد على المشكلة. وأخبرت مراكز خدمة سامسونغ بعض المالكين المتأثرين باستبدال اللوحة الأم، وهو أمر يكلف أكثر من 100 دولار. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الأجهزة مدعومة بشرائح Exynos من سامسونغ. إلا أن هذا لا يعني أن المشكلة تعكس وجود عيوب في معالجات سامسونغ، لكن يمكن أن تكون مشكلة متعلقة بالبرمجيات. وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن أي حل يفيد، بما في ذلك إعادة ضبط المصنع، لذلك يأمل مالكو الأجهزة أن تتوصل سامسونغ إلى حل مناسب في القريب العاجل. وساعد تركيز سامسونغ على الهواتف المتوسطة في الحفاظ على المبيعات بأفضل مستوى في الآونة الأخيرة، لكن مشكلة مثل هذه هي آخر ما تريده الشركة، خاصة في ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، بحسب موقع فون أرينا.

