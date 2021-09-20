السماح للقصر الصينيين باستخدام تيك توك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

ستقلص النسخة الصينية من تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، دوين (Douyin)، استخدام القصر الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً للتطبيق إلى 40 دقيقة فقط يومياً، وفقا لما أوضحته الشركة في بيان نُشر على حسابها الرسمي على شبكة ويتشات للتواصل الاجتماعي. وستكون هذه الدقائق الـ 40 متاحة فقط للقصر بين الساعة 6 صباحاً و10 مساء. ويجب على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً التسجيل باسمهم الحقيقي، حيث سيدخلون إلى التطبيق عبر "وضع الشباب" المصمم خصيصاً لهم والذي يتضمن هذا التقييد الخاص بوقت الاستعمال. وأوضح تطبيق دوين أيضاً أنهم سيوصون بـ "محتوى تاريخي وعلمي ومعارض متحفية" للقصر المذكورين لإثارة "الاهتمام بمجال معين بداخلهم" ولـ "يتعلموا شيئاً ما" خلال وقت استخدام التطبيق. ووفقاً للأرقام التي قدمها دوين، الذي ينتمي مثل تيك توك إلى شركة بايت دانس (Bytedance) الصينية، فقد تجاوز هذا العام 400 مليون مستخدم نشط يومياً. تجدر الإشارة إلى أن السلطات الصينية طبقت لوائح جديدة في الآونة الأخيرة في قطاع آخر يحظى بشعبية لدى الشباب، وهو قطاع ألعاب الفيديو، حيث حددت ممارسة القاصرين لألعاب الفيديو على الإنترنت بثلاث ساعات في الأسبوع، بعد أن وصفتها وسائل إعلام رسمية بأنها "أفيون روحي" و"مخدرات إلكترونية" للشباب. ووفقاً لهذه اللائحة، يمكن لمزودي ألعاب الفيديو عبر الإنترنت السماح للقصر باللعب فقط بين الساعة 8 مساء و9 مساء أيام الجمعة والسبت والأحد.

