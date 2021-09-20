ريزر تطلق ذراع تحكم يمتاز بأسرع أوقات استجابة وإدخال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أطلقت شركة ريزر ذراع التحكم الجديد Wolverine V2 Chroma للحواسيب وأجهزة الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس. وأوضحت الشركة الأمريكية أن ذراع التحكم الجديد يزخر بتأثيرات الإضاءة RGB الملونة ويشتمل على أزرار الحركة Mecha Tactile والعديد من الأزرار الوظيفية الإضافية. ويمكن استعمال ذراع التحكم الجديد مع أجهزة الألعاب مايكروسوفت إكس بوكس Series X|S وإكس بوكس وان والحواسيب المكتبية. ويمتاز ذراع التحكم الجديد بأسرع أوقات الاستجابة والإدخال مقارنة بالموديلات الأخرى المتوافرة في الأسواق، وذلك من خلال تجهيزه بتقنية Mecha Tactile Switch سريعة الاستجابة ووظيفة الاتصال السلكي بين ذراع التحكم والحواسيب أو أجهزة الألعاب. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لذراع التحكم ريزر Wolverine V2 Chroma على أزرار الحركة Mecha Tactile والعديد من الأزرار الوظيفية الإضافية مثل أزرار Trigger الموجودة على الجانب الخلفي، علاوة على إمكانية استبدال الملحقات الإضافية لعصا التحكم التناظرية، كما تظهر أشرطة الإضاءة الملونة ريزر Chroma RGB على وحدة التحكم. ويأتي ذراع التحكم الجديد من ريزر بتصميم جديد على شكل حرف L مع مقبض متكامل. وأعلنت شركة ريزر عن طرح ذراع التحكم الجديد Wolverine V2 Chroma بسعر يبلغ 149 دولاراً أمريكياً.

