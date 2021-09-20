للاستخدامات الشاقة .. بلاك فيو تطلق هاتفاً ذكياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

أطلقت شركة بلاك فيو هاتفها الذكي BV6600E الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة. وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز ببطارية تدوم لفترة طويلة مع ميزة الشحن العكسي Reverse Charging ومقاومة الظروف البيئة القاسية. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي BV6600E على شاشة IPS قياس 7ر5 بدقة الوضوح 1440x720 بيكسل ومحمية بزجاج Dragontrail وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية. وينبض بداخل جهاز بلاك فيو الجديد معالج SC9863A ثماني النوى بسرعة 1.6 غيغاهيرتز، وتعمل الكاميرا الرئيسية IMX258 بدقة 13 ميغابيكسل. ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام التشغيل غوغل أندرويد 11 مع وظائف خاصة لإطالة فترة تشغيل البطارية عن طريق نظام التشغيل Doke 2.0 OS، مع دعم تقنية الجيل الرابع للاتصالات الهاتفية الجوالة LTE وإمكانية استعمال بطاقتي SIM، وفي هذه الحالة يتم التخلي عن استخدام بطاقة الذاكرة الخارجية. ويدعم جهاز بلاك فيو الجديد تقنية البلوتوث 4.2 وشبكة الواي فاي WiFi 802.11 b/g/n، بالإضافة إلى توافر مستشعر بصمة الأصابع ونظام تحديد الموقع عن طريق نظام GPS وGlonass وBeidou. ويأتي الهاتف الذكي بأبعاد 159 x 4ر79 x 18 ملم، ولا يتعدى وزنه 325 غراماً. وتروج بلاك فيو لهاتفها الذكي BV6600E من خلال تجهيزه ببطارية سعة 8580 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C مع دعم وظيفة الشحن العكسي؛ حيث يمكن استعمال بطارية الهاتف الذكي لإعادة شحن الأجهزة الجوالة الأخرى مثل الساعات الذكية أو سماعات الرأس اللاسلكية.

