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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم أكثر من 53 ألف مستفيد من مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية وإدارة حالات سوء التغذية في اليمن

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج  –  واس  :  واصل مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية و إدارة حالات سوء التغذية في اليمن تقديم خدماته الطبية والتغذية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستفاد من المشروع خلال شهر أغسطس 2021م، 53477 مستفيدا، شكلت نسبة الذكور منهم 34.3% بينما شكلت نسبة الإناث 65.7%.
يذكر أن المشروع يعمل على تقديم خدمات فحص ومعالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال والرضع والأمهات الحوامل والمرضعات، بما في ذلك الصحة المجتمعية المتضمنة للتشخيص المبدئي للأمراض العامة لجميع الفئات العمرية وتقديم العلاج المناسب لها.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمنة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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