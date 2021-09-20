شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نظام أبل يوفر 6 مميزات "تاريخية" لهواتف آيفون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعد نحو أسبوع من مؤتمر أبل الذي أعلنت خلاله عن أبرز منتجاتها لعام 2021، تستعد الشركة الأمريكية خلال ساعات للكشف عن تحديث iOS 15.



وتأتي تحديثات أبل لنظام التشغيل iOS 15، لزيادة نظام الأمان والحماية الذي توفره الشركة الأمريكية، فيما وصفت بأنها تحديثات "تاريخية".

ورصد "aitnews" أبرز التحديثات الجديدة التي تحصل عليها مميزات الخصوصية في iOS 15.

يأتي في مقدمة تحديثات iOS 15، ميزة التعرف على الحديث دون إتصال بالإنترنت، حيث نجحت أبل في تغيير طريقة عمل "المساعد الصوتي" سيري، حيث يتم التعرف على الصوت وترجمة بعض الأوامر في بعض اللغات عبر الهاتف دزون الحاجة إلى إنترنت.

في السابق كان المساعد "سيري" يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت للتعرف على الأوامر الصوتية وترجمتها تلقائيًا في هواتف آيفون.

وتعتبر هذه الطريقة التي تعمل بها أغلب خدمات المساعد الصوتي، وقد تعرضت أبل وأمازون وجوجل لدعاوى قضائية في 2019 بسببها.

وذلك لأن هذه الملفات الصوتية تظل مخزنة في خوادم الشركة ويتم استخدامها لاحقًا من أجل تحسين جودة التعرف على الصوت وترجمة الأوامر الصوتية.

وقامت أبل بتغيير طريقة عمل سيري تمامًا، حيث يتم التعرف على الصوت، وذلك دون الحاجة إلى تخزين نسخة من التسجيل الصوتي أو إرسالها إلى خوادم الشركة لتحسين استجابة سيري للأوامر الصوتية.

وتحتاج هذه الخاصية إلى معالج قوي حتى يتمكن من التعرف والاستجابة للأوامر بشكل سريع، لذلك فهي تعمل حصرًا على الهواتف الأحدث من آيفون XR.

كما يجب عليك تحميل حزم اللغات المختلفة لترجمتها عبر الهاتف، وتأتي هذه الحزم بأحجام كبيرة قليلًا.

وتعمل هذه الخاصية مع اللغات التالية: (الألمانية، الإنجليزية لدول أستراليا وكندا والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومن اللغات أيضا الاتي تدعمها الخاصية، الإسبانية والفرنسية، واليابانية والصينية).

ويمكن استخدام الخاصية مباشرةً بعد تثبيت تحديث iOS 15 الجديد على الهاتف، ومن ثم تثبيت حزمة اللغة المناسبة والتي تفضل استخدامها.

يتضمن تحديث تحديث iOS 15 الثاني، حماية خصوصية البريد الإلكتروني، وهي خاصية ستسبب مشاكل كبيرة للعاملين بمجال التسويق الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني.

حيث تعتمد حملات التسويق الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني على صور تستطيع تتبع تحركاتك في الإنترنت، بالإضافة إلى جمع البيانات عنك ومن ثم ارسالها للشركة المسؤولة عن الحملة الدعائية لتتمكن من تتبعك وتخصيص إعلاناتها لك.

وتعمل هذه الطريقة عبر إنشاء روابط خاصة لتتبع عندما تفتح الصور الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني التي تصلك.

وتعمل حماية خصوصية البريد الإلكتروني من أبل على فتح الصور الواردة إليك في خوادمها قبل أن تصلك الرسالة، ومن ثم إعادة ضغطها وإرسالها لك.

لذلك عندما تفتح بريد إلكتروني به واحدة من هذه الصور، فإنك تحصل على الصورة من خادم آبل دون روابط التتبع.

وتقوم أبل بإرسال بيانات وهمية إلى مسؤول الحملة التسويقية، حيث تولد هذه البيانات بشكل عشوائي عبر خوادمها.

وتستخدم أبل خاصية جديدة في متصفح سفاري أيضًا من أجل حمايتك من المواقع التي تتبع عنوانك الإلكتروني.

تحديث iOS 15 الثالث.. مفتاح المصادقة

يتمثل تحديث iOS 15 الثالث في توليد مفتاح المصادقة الثنائية عبر iOS 15.

يأتي هذا التحديث ضمن خاصية KeyChain من آي كلاود، وهي تقوم بتخزين كلمات المرور للمواقع التي تستخدمها بالإضافة إلى توليد رموز الآمان الثنائية تلقائيًا.

وتعمل هذه الخاصية بطريقة مشابهة لتطبيقات المصادقة الثنائية المشهورة مثل تطبيق جوجل أو غيره من التطبيقات.

أما تحديث iOS 15 الرابع فيتمثل في، تقارير أذونات وصلاحيات التطبيقات، وتعمل هذه الخاصية على توليد مجموعة من التقارير المتعلقة باستخدام اذونات وصلاحيات الجهاز المختلفة.

ويعني هذا جميع التطبيقات التي تستخدم الكاميرا أو الميكروفون أو حتى مستشعر GPS، ويعرض لك التقرير نسبة استخدام كل تطبيق من إجمالي حالات الاستخدام.

وتستطيع عبر هذا التقرير تحديد التطبيقات التي تستخدم الكثير من الصلاحيات في هاتفك و تراقبك باستمرار.

ويتمثل تحديث iOS 15 خامس، في عملية النسخ واللصق الآمنة، فعندما تقوم بنسخ نص ما قبل وضعه في تطبيق آخر، فإن الهاتف يحتفظ به غير مشفرًا.

وتقوم أبل الآن بتشفير النصوص المنسوخة والموضوعة في الحافظة، وذلك حتى لا يستطيع أي تطبيق الوصول إليها دون إذنك.

تحديث iOS 15 السادس، يتمثل في استعادة الحساب عبر جهات الاتصال الموثوق منها، حيث تسمح هذه الخاصية بتحديد قائمة ثقة من جهات الاتصال، وذلك حتى تستعيد حساب أبل الخاص بك في حالة فقدانه عبر هذه القائمة.

وتسهل هذه الطريقة استعادة حسابات أبل المفقودة دون تعريض المستخدم للخطر.

يمكن الاشتراك في خدمة iCloud Plus والاستفادة من مميزات الخصوصية الجديدة التي تضمها الخدمة، ولن تعمل هذه المميزات إلا عبر أجهزة iOS 15، وذلك حتى إن كنت مشتركًا في الخدمة عبر هاتف لا يدعم iOS 15.