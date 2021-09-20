البرلمان الليبي يرد لأول مرة على استقالة عقيلة صالح وترشحه للانتخابات المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / MAHMUD TURKIA

وقال فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في تصريحات مع وكالة سبوتنيك، إن "رئيس المجلس عقيلة صالح سوف يعلن بشكل واضح خوضه الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام في البلاد حال قرر ذلك"، مضيفا أنه عند توقفه أيضا عن العمل سواء لقضاء إجازة أو استقالة، سيتم الإعلان عن ذلك".

وأشار إلى أنه لا معلومات حول قراره حتى الآن، موضحا أنه "حتي هذه اللحظة، رئيس مجلس النواب يمارس في عمله ولم يطلب إجازة أو قدم استقالة للتقدم للرئاسة، ربما غدا أو بعد غد أو الأيام القادمة، ربما يكون هناك شيء جديد من هذا، لكن حتي اليوم لا يوجد شيء".

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأسبوع الماضي، أنها تسلمت رسميا قانون انتخاب الرئيس. وقالت، في بيان لها، إنها "استلمت القانون رقم (1) لسنة 2021م الصادر عن مجلس النواب، بشأن انتخاب رئيس الدولة، ويتضمن القانون (77) مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أحال قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، فيما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن "قانون الانتخابات ليس توافقيّا"، مؤكدا رفضه لصيغه القانون التي صدر بها.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).

** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك.