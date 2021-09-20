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إصابة طالب عراقي أثناء حمايته فتاة من الهجوم في بيرم الروسية

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الصحاف لسبوتنيك، أن الخارجية العراقية تتابع وتنسق مع الجهات المعنية في موسكو العاصمة الروسية، الوضع الصحي للطالب، قائلاً:

© Sputnik . Alexey Romanov

"نتابع باهتمام عبر سفارة جمهورية العراق في  موسكو حالة طالب عراقي تعرّض لإطلاق نار في جامعة بيرم، في حادث وِصف بأنه إرهابي، وننسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات وضعه الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث".

وتناقلت وسائل إعلام محلية عراقية، أن الطالب العراقي أصيب بعدة إطلاقات نارية أثناء حمايته إحدى الطالبات.

أخبر طالب جامعي عراقي في بيرم، حيث وقع إطلاق النار، وكالة "سبوتنيك" كيف قام بحماية فتاة من الرصاص.

أوضح عبد الله عبيد، طالب السنة الثالثة، أن القصة حدثت عندما كان لديهم درس الكيمياء العضوية، فيما تم نشر صور تظهر حالة الطالب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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