شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 81 سيارة «تويوتا Supra».. خلل خطير يسبب حوادث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، عن استدعاء 81 مركبة، ماركة تويوتا “Supra”، إنتاج (2020 – 2021). وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يرجع لاحتمالية فقدان معزز الفرامل، ما قد يؤدي إلى زيادة المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة وخطر وقوع حادث. ودعت الوزارة أصحاب تلك السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لعمل الإصلاحات اللازمة مجانا.

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