وزارة الداخلية التركية تقرر هدم منازل لاجئين سوريين في أنقرة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب الوزارة، فإن المباني التي استقر فيها المهاجرون أقيمت دون ترخيص وهي غير قانونية، كما أنها تعرقل أعمال توسيع الطرق في المدينة، بحسب ما ذكر موقع " duvarenglish".

​وتم منح اللاجئين أسبوعًا للانتقال إلى منازل أخرى، وأكدت السلطات في بلدية العاصمة أنه لا علاقة لها بالهدم المخطط للمباني وأن المبادرة تأتي بالكامل من وزارة الداخلية.

ويقيم في تركيا، حسب إحصاءات إدارة الهجرة التركية، نحو أربعة ملايين سوري معظمهم يخضعون لـ قانون "الحماية المؤقتة"، وينتشرون في جميع الولايات التركية، وخاصة الولايات القريبة مِن الحدود مع سوريا، بينما يقطن نحو 400 ألف ضمن مخيّمات اللجوء على الحدود، وحصل قرابة 90 ألف سوري على الجنسية التركية "الاستثنائية".