الرئيس الإيراني: نأمل في تنمية العلاقات الثنائية مع الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن رئيسي أعرب في رسالة وجهها إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين عبر عن "أمله بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي نظرًا لما تمتلكه الإمارات وإيران من إمكانيات كبيرة".

وجاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس الإيراني، إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ردا على التهنئة التي بعثها له الشيخ خليفة بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران.

وكان الشيخ خليفة قد وجه في يونيو/ حزيران الماضي، برقية تهنئة إلى إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات.

يذكر أن وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات الدكتور ثاني الزيودي، أعلن الأسبوع الماضي، أن بلاده ستنهج برنامجا زمنيا نشطا للتفاوض على اتفاقيات للتجارة مع ثماني دول تريد تعميق الروابط التجارية معها، ومن بينها إيران.

وقال الزيودي في مقابلة مع "رويترز" عبر الإنترنت، إن الإمارات تريد علاقات اقتصادية وتجارية مع تركيا وقطر وكذلك مع إيران.