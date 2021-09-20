شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أطفال فى انفجار عبوة ناسفة بريف حماة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر أمنية سورية بإصابة ثلاثة أطفال في انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة الشريعة بريف حماة الشمالي.

وقالت المصادر وفقا لما أوردته قناة الإخبارية السورية، "إن لغما أرضيا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في بلدة الشريعة بمنطقة الغاب بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال بجروح نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة".