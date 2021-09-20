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إصابة 3 أطفال فى انفجار عبوة ناسفة بريف حماة الشمالى

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القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر أمنية سورية بإصابة ثلاثة أطفال في انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة الشريعة بريف حماة الشمالي.

 

وقالت المصادر وفقا لما أوردته قناة الإخبارية السورية، "إن لغما أرضيا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر في بلدة الشريعة بمنطقة الغاب بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال بجروح نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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