ميقاتى: حريصون على استكمال تحقيقات انفجار ميناء بيروت واتخاذ اللازم بشأن الحصانات

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الحكومة تؤكد حرصها على استكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب انفجار ميناء بيروت البحري، مؤكدا السعي لكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين.

وأضاف ميقاتي في عرضه للبيان الوزاري لحكومته بجلسة مجلس النواب اليوم الاثنين، أن الحكومة تعتزم العمل مع البرلمان لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والامتيازات وصولا إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة، وذلك في إشارة لمطالب أهالي ضحايا الانفجار بإسقاط جميع الحصانات عن المطلوبين للقضاء من الوزراء والنواب والمسئولين، في حين تطالب قوى سياسية بإقرار تشريع يعطل جميع الحصانات والاستثناءات القانونية والدستورية في المحاكمات بدءا من رئيس الجمهورية وحتى جميع الموظفين والمسئولين بالدولة.

وأوضح أن الحكومة تلتزم أيضا بالإسراع في استكمال مساعدة المتضررين من الانفجار وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار الميناء والمناطق المختلفة بالعاصمة بيروت التي تضررت بفعل الانفجار.

واعتبر ميقاتي أن حكومته تشكّلت باسم "حكومة معاً للإنقاذ"، داعيا إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلس النواب لترجمة الأهداف المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين – على حد وصفه.