شكرا لقرائتكم خبر عن «وكيل الصحة»: من يرفض اللقاحات إما مخدوع أو مكابر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، إنه لم يتبق في خندق الرافضين لتلقي لقاح كورونا سوى المخدوعين أو المكابرين.

وقال عسيري في تغريدة على حسابه بتويتر : “لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء والطبقة المتوسطة كما يزعمون فلماذا استأثرت بها الدول الغنية؟ وتركت إفريقيا تصارع كوفيد”.

كما تسائل قائلاً : “لماذا تسابق عليها العلماء والأغنياء والسياسيون والقادة؟”.

واختتم تغريدته قائلاً : ” لم يبق الآن في خندق الرفض إلا مخدوع أو مكابر” .