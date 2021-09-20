شكرا لقرائتكم خبر عن «وكيل الصحة»: من يرفض اللقاحات إما مخدوع أو مكابر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، إنه لم يتبق في خندق الرافضين لتلقي لقاح كورونا سوى المخدوعين أو المكابرين.
وقال عسيري في تغريدة على حسابه بتويتر : “لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء والطبقة المتوسطة كما يزعمون فلماذا استأثرت بها الدول الغنية؟ وتركت إفريقيا تصارع كوفيد”.
كما تسائل قائلاً : “لماذا تسابق عليها العلماء والأغنياء والسياسيون والقادة؟”.
واختتم تغريدته قائلاً : ” لم يبق الآن في خندق الرفض إلا مخدوع أو مكابر” .
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