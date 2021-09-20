الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة شمال شرق الجوف

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، إن قوات الجيش نفذت هجوما معاكسا، أوقع العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح، وذلك في جبهتي قناو والخنجر.

وأضاف أن العملية العسكرية، حققت أهدافها بتحرير مواقع كانت تحت سيطرة الحوثيين، مؤكدا أن ضربات الجيش المركزة أجبرت من بقي من الحوثيين على الفرار.

ولفت إلى أن جماعة الحوثى تكبدت خسائر فادحة تضمنت تدمير عدد من الآليات القتالية التي كانت بحوزة عناصره الإرهابية.