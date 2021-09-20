شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة شمال شرق الجوف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين من تحرير واستعادة مواقع عسكرية، وتكبيد جماعة الحوثي خسائر مادية، بجبهتي قناو والخنجر، شمال شرق الجوف.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح أوردته قناة "اليمن" الإخبارية، إن قوات الجيش نفذت هجوما معاكسا، أوقع العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح، وذلك في جبهتي قناو والخنجر.
وأضاف أن العملية العسكرية، حققت أهدافها بتحرير مواقع كانت تحت سيطرة الحوثيين، مؤكدا أن ضربات الجيش المركزة أجبرت من بقي من الحوثيين على الفرار.
ولفت إلى أن جماعة الحوثى تكبدت خسائر فادحة تضمنت تدمير عدد من الآليات القتالية التي كانت بحوزة عناصره الإرهابية.