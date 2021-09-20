شكرا لقرائتكم خبر عن قانوني يكشف حيل المشاهير لخداع المتابعين وكسب الأموال: احذروهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المستشار القانوني، متعب العريفي، حيلة بعض المشاهير بمواقع التوصل الاجتماعي، حيث يلجأون إلى الأساليب الاستفزازية لمتابعيهم من أجل التكسب المادي.
وقال العريفي لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، إن استفزاز المشاهير لمتابعهم أصبحت ظاهرة منتشرة الآن لم تكن موجودة في السابق، وربما بسبب قلة الإعلانات لديهم صاروا يتكسبون من ظهور متابعيهم.
وأشار إلى أن المشاهير يعرفون الأنطمة وأبعادها لذا يستخدمون تلك الأساليب الاستفزازية، مطالبًا المتابعين بأن يكونوا أذكياء وألا ينساقوا وراء المشاهير.
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