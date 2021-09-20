شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب وطالبات «خيركم» يحفظون 3 ملايين صفحة في عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أصدرت جمعية خيركم بجدة تقريرها السنوي للعام 1442هـ والذي أبرز جهودها خلال العام الماضي في تعليم القرآن الكريم عن بعد داخل المملكة وخارجها عبر حلقاتها القرآنية وتطبيقاتها الإلكترونية وبرامج أكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن.

حيث بلغ عدد حفاظ وحافظات القرآن 1419، في حين دخل اختبارات فروع القرآن الكريم بالجمعية ما يقارب الـ 23 ألف طالب وطالبة من مختلف الأعمار، وبلغ عدد الأجزاء المحفوظة 159 ألف جزء قرآني ما يعادل أكثر من 3 ملايين صفحة.

أما التطبيقات الالكترونية والبرامج القرآنية والمتمثلة في اتلوها صح ، دورات التجويد أون لاين ، تصحيح الفاتحة ، المقرأة الهاتفية، برامج البراعم ، تحسين التلاوة، الإجازات، فضائل، الأميات، أنصاف المتعلمات، المستويات والتاليات، فقد استفاد منها ما يفوق الـ 375 ألف طالب وطالبة من داخل وخارج الوطن.

وفي السياق نفسه أشاد رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي بجهود المعلمين والمعلمات في الميدان والمقرئين القائمين على هذه البرامج، فهذه الأرقام هي نتيجة جهد دؤوب وعمل متواصل على المنصات الالكترونية على مدار الساعة ، مشيراً أن الجمعية أولت التقنية من أكثر من عقد من الزمان أولوية كبيرة كي تعم رسالتها الوطن والعالم لنشر وتعليم كتاب الله الكريم.