شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: 5 ملايين ريال عقوبة تقديم معلومات غير صحيحة بشأن منتجات التجميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت هيئة الغذاء والدواء من تقديم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج التجميلي. وأضافت أن من يقوم ويروج لذلك، فإنها تعتبر مخالفة تعرض صاحبها لعقوبة 30 ألف ريال وقد تصل إلى 5 ملايين ريال. وأوضحت أن تجنب العقوبة يقتضي التقيد بالمعلومات المعتمدة للمنتج التجميلي.

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