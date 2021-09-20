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ما هو معدل الرياضة اليومي للأطفال؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو معدل اليومي للأطفال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن ممارسة الرياضة تلعب دوراً كبيراً في نمو الأطفال بشكل صحي.

 

وتحافظ الرياضة على لياقة الأطفال البدنية والذهنية وتحميهم من السِمنة والأمراض المترتبة عليها كداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

كما أنها تحارب التوتر النفسي لديهم وتُزيد من ثقتهم بأنفسهم.

 

وأضاف المركز أن المعدل اليومي للرياضة يرتبط بعمر الطفل، موضحاً أن الأطفال الصغار حتى 3 ثلاث سنوات ينبغي أن يتحركوا قدر الإمكان، بينما ينبغي أن يمارس الأطفال بين 3 و6 سنوات الرياضة بمعدل يبلغ 3 ساعات في اليوم.

 

ومن سن 6 إلى 18 عاماً ينبغي ألا يقل معدل ممارسة الرياضة عن 1.5 ساعة في اليوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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