شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتائج تكشف أن لقاح فايزر آمن للأطفال بين سن 5 و11 عاماً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت فايزر وبايونتيك الاثنين أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن لقاحهما "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن خمس و11 عاما، وأكدتا أنهما ستسعيان للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريبا.



وأفادت الشركتان في بيان أن اللقاح سيعطي بجرعة أقل لهذه الفئة عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عاما وما فوق. وأكدتا أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم "في أقرب وقت ممكن".