الداخلية التونسية تكشف سبب التعزيزات الأمنية في قمرت

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mariem Gdira
وأوضح البيان "أن ما قد يلاحظه المواطنون من تعزيزات أمنية مكثفة أو تركيز لتشكيلات تابعة لها بهذه المنطقة يدخل في إطار تنظيم العملية المذكورة".
وكان شاطئ المرسى، قد شهد في يوليو/تموز الماضي، إقبالًا كثيفا من المصطافين، حيث فاقت أعدادهم ما شهده الشاطئ ذاته خلال الأسابيع السابقة، وذلك رغم الإجراءات الوقائية التي فرضتها السلطات في تونس الكبرى.
وتسبب الإقبال الشديد في حالة من التكدس المروري على الطريق المؤدية إلى شاطئ قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة، جاء ذلك في ظل توجه عدد كبير من السيارات إلى شاطئ المنطقة.
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