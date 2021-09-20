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الداخلية التونسية تكشف سبب التعزيزات الأمنية في قمرت

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دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mariem Gdira

ونقلت قناة "نسمة" التونسية بيانا لوزارة الداخلية، قالت فيه "أنه في إطار محافظة وحداتها على جاهزيتها العملياتية، تنظم، اليوم الإثنين عملية بيضاء بأحد الوحدات الفندقيّة بالمنطقة السياحية بقمرت".

 وأوضح البيان "أن ما قد يلاحظه المواطنون من تعزيزات أمنية مكثفة أو تركيز لتشكيلات تابعة لها بهذه المنطقة يدخل في إطار تنظيم العملية المذكورة".

وكان شاطئ المرسى، قد شهد في يوليو/تموز الماضي، إقبالًا كثيفا من المصطافين، حيث فاقت أعدادهم ما شهده الشاطئ ذاته خلال الأسابيع السابقة، وذلك رغم الإجراءات الوقائية التي فرضتها السلطات في تونس الكبرى.

 وتسبب الإقبال الشديد في حالة من التكدس المروري على الطريق المؤدية إلى شاطئ قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة، جاء ذلك في ظل توجه عدد كبير من السيارات إلى شاطئ المنطقة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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